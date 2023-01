Maldini lo soffia all’Inter: la mossa del Milan che beffa Marotta

Il Milan potrebbe tuffarsi sul profilo di Nikola Milenkovic, obiettivo di calciomercato dell’Inter di Simone Inzaghi: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, nella serata di ieri, è stato letteralmente schiantato dalla Lazio di Maurizio Sarri in occasione del posticipo della 19esima giornata del campionato italiano di Serie A.

I rossoneri, reduci dalla cocente delusione in Supercoppa Italiana, hanno collezionato un’altra batosta, stavolta pesantissima per le velleità di qualificazione anche alla prossima fase a gironi di Champions League. Nel post gara comunque, Paolo Maldini, direttore tecnico del Diavolo, ha confermato con fermezza la posizione di Stefano Pioli e strigliato l’atteggiamento della squadra che, in questi ultimi giorni di calciomercato, potrebbe avere delle aggiunte molto molto importanti soprattutto nell’undici titolare. Il primo nome è quello di Nicolò Zaniolo, fantasista della Roma che vuole lasciare i giallorossi nonostante la fiducia di Josè Mourinho. Il giocatore classe 1999 potrebbe però non essere l’unico colpo in questa settimana. Occhio infatti al profilo di Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina nel mirino anche dell’Inter di Beppe Marotta.

Calciomercato Milan, assalto a Milenkovic: Maldini ha una carta in più dell’Inter

Il Milan, che ha registrato da pochissimo anche l’infortunio di Fikayo Tomori che potrebbe addirittura saltare il derby contro l’Inter di inizio febbraio, potrebbe tuffarsi su un difensore centrale anche per blindare un reparto che sta avendo davvero tante difficoltà in questi ultimi mesi e il giocatore serbo potrebbe essere il rinforzo giusto.

Con l’arrivo di Zaniolo, il Milan, per arrivare a Milenkovic, potrebbe anche mettere sul piatto il cartellino di Alexis Saelemaekers, esterno destro belga che non troverebbe molto spazio con l’approdo in rossonero dell’attuale giocatore della Roma. Una carta che al momento l’Inter e che potrebbe beffare Marotta, ad della Beneamata.