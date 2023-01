Ora tutti vogliono Baldanzi: la Serie A ‘trema’

Un’annata strepitosa quella del gioiello dell’Empoli Tommaso Baldanzi: dal gol all’Inter al corteggiamento di diversi top club

La Serie A prosegue la sua corsa e, dopo il recente doppio ko di Inter e Milan, il dominio del Napoli appare sempre più incontrastato. Gli azzurri guidati da Luciano Spalletti viaggiano spediti verso uno storico tricolore.

Nel frattempo, però, le attenzioni delle grandi del nostro calcio sono rivolte al calciomercato. Una sessione, quella di gennaio, che non ha riservato grosse sorprese e che difficilmente spiazzerà da qui al 31 gennaio. Le attenzioni sono tutte all’estate 2023, quando un nome su tutti potrebbe finire al centro di una vera e propria asta. Si tratta di Tommaso Baldanzi, prodigio classe 2003 in forza all’Empoli. Il trequartista di Poggibonsi, sotto contratto con la società toscana fino al 30 giugno 2027, ha mostrato qualità sorprendenti in questa prima parte di stagione. 11 presenze in Serie A con già 4 reti all’attivo, tutte molto pesanti. L’ultima contro l’Inter, a San Siro, in uno stadio tinto di nerazzurro che è rimasto colpito dalle giocate del 19enne cresciuto calcisticamente proprio nell’Empoli. E le grandi società che hanno posto le proprie attenzioni sul cartellino di Baldanzi non fanno altro che moltiplicarsi. Settimana dopo settimana, partita dopo partita. .

Baldanzi scatena l’asta: c’è anche la Premier League

E ci sta pensando la Juventus, oltre al Milan, di cui Baldanzi ha dichiarato di essere stato grande tifoso da bambino. Occhio anche a Inter, Napoli e Roma che potrebbero sondare il terreno da qui al termine della stagione.

L’Empoli, tuttavia, rischia di vedere scatenarsi una vera e propria asta il prossimo giugno. Una situazione che farebbe comodo al club toscano e che coinvolgerà, con ogni probabilità, anche la Premier League. Diverse le grandi d’Inghilterra che potrebbero scommettere su Baldanzi in vista della nuova stagione, strappando il gioiellino al calcio italiano. Situazione dunque in divenire, con il fantasista dell’Empoli al centro dei sogni di mercato di mezza Europa.