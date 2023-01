Nations League, sorteggi a Nyon: ecco l’avversaria dell’Italia

Questa mattina, a Nyon, sono andati in scena i sorteggi per le gare di Final Four di Nations League: Ecco chi affronteranno gli azzurri.

I mondiali sono terminati poco più di un mese fa, con l’Argentina che si è laureata campione del mondo al termine di una finale entusiasmante contro la Francia di Deschamps.

Con il mondiale alle spalle, quindi, è tempo di concentrarsi sulle Final Four di Nations League, che vedranno di scena la nazionale di Roberto Mancini. Dopo la delusione per la non partecipazione in Qatar, Roberto Mancini ha intenzione di cominciare un nuovo percorso, a partire proprio dalla competizione europea.

Sorteggi a Nyon: per l’Italia c’è la Spagna

Come detto, oggi a Nyon si sono tenuti i sorteggi per le gare di Final Four di Nations League, con gli azzurri che hanno scoperto il proprio avversario.

La nazionale che dovrà affrontare l’Italia in semifinale è la Spagna che, dopo l’addio a Luis Enrique, ha affidato la propria panchina a Luis de la Fuente. Le Final Four di Nations League, si terranno a Rotterdam e Enschede dal 14 al 18 di Giugno. L’altra semifinale della competizione sarà Olanda-Croazia, che si prospetta un’altra grande partita. Servirà una grande Italia per poter ripartire ed iniziare un nuovo percorso, lasciandosi cosi alle spalle la cocente delusione della non partecipazione al mondiale.