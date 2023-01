L’Everton sceglie il dopo Lampard: ritorno possibile

Il calciomercato si appresta ad entrare nella sua fase più calda, con le società pronte a valutare possibili nuovi innesti.

Il calciomercato sta per arrivare alla sua conclusione, e le società stanno pensando a possibili nuovi innesti per rinforzare la propria rosa.

Oltre a possibili nuovi acquisti, però, ci sono delle società che sono alla ricerca di un allenatore a cui affidare la propria panchina. Una di queste società è sicuramente l’Everton che, dopo aver esonerato Frank Lampard, sta valutando a chi affidare la guida della prima squadra. Uno dei nomi che la squadra inglese sta valutando, è una vecchia conoscenza del club.

L’Everton studia il dopo Lampard: occhi su Ancelotti

Come detto, l’Everton sta valutando a chi affidare la panchina della prima squadra dopo l’esonero del tecnico inglese Frank Lampard.

Uno dei nomi che i Toffees stanno valutando, stando a quanto riporta il quotidiano spagnolo Marca, è quello di Davide Ancelotti, ora al Real Madrid al fianco di papà Carlo. Davide Ancelotti è una vecchia conoscenza del club inglese, visto che era sempre nello staff del padre due anni fa. La speranza del Real Madrid, è che Davide possa restare ai blancos almeno fino al termine della stagione. Davide Ancelotti, però, non è l’unico nome che la squadra inglese sta valutando. Un altro nome, infatti, è quello di Marcelo Bielsa, ma la trattativa non è facile. La cosa certa è che l’Everton dovrà trovare in fretta il sostituto di Lampard, con la suggestione Ancelotti che potrebbe prendere piede nelle prossime ore.