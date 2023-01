Rivoluzione Juventus 💥, la pazza idea in Serie A 😱

La rivoluzione della Juventus prosegue anche sul mercato: l’ultima pazza idea dalla rivale in Serie A. Tutti i dettagli

Ultima settimana di calciomercato invernale caratterizzata dalla trattativa per la cessione di Weston McKennie in casa Juventus.

È entrato nel vivo l’affare col Leeds per il trasferimento del centrocampista americano. Nelle ultime ore è arrivata la prima offerta ufficiale degli inglesi: 28 milioni di euro più bonus, respinta dalla società bianconera. La Juve continua a chiedere 35 milioni, ma la distanza economica potrebbe essere colmata dai bonus. Dalla possibile cessione di McKennie alle situazione di Rabiot e Paredes. Il primo è in scadenza di contratto a giugno e rischia di dire addio a parametro zero, il secondo non ha affatto convinto e, salvo sorprese, non verrà riscattato dal Paris Saint-Germain. Tra gennaio e giugno, dunque, il club bianconero potrebbe salutare ben tre centrocampisti. La dirigenza sta già sondando anche il mercato in entrata.

Calciomercato Inter, anche la Juventus alla finestra per Brozovic

Dopo i possibili addii, non è da escludere che la Juve possa monitorare con grande attenzione la situazione di Marcelo Brozovic.

Nelle ultime settimane è spuntato anche il nome del croato, nell’ambito del possibile scambio col Barcellona per Kessie. In caso di clamorosa rottura con i nerazzurri, alla finestra c’è anche la Juventus. Brozovic diventerebbe per Allegri il metronomo che manca attualmente in rosa, come lo è stato Miralem Pjanic. Marotta è già avvisato.