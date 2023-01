Pogba-United, ci risiamo: la mossa del francese

Il destino di Paul Pogba sotto la lente d’ingrandimento: svolta clamorosa dall’Inghilterra, spunta il retroscena sull’addio

Non è affatto un mistero che quello di Paul Pogba sia stato uno degli affari più chiacchierati della scorsa estate. Il francese ha, però, disatteso le aspettative rintanandosi in infermeria per diversi mesi.

Secondo quanto riportato da ‘Express.co.uk’, sembra farsi avanti un’ipotesi clamorosa riguardo al futuro di Paul Pogba. Il centrocampista francese è stato praticamente un fantasma sin dal suo ritorno nella Torino bianconera: gli infortuni lo hanno costretto a guardare da lontano i compagni. Adesso, però, il portale sostiene come un pò a sorpresa nei giorni scorsi i tifosi del Manchester United si siano sbilanciati sui social chiedendo il clamoroso ritorno del centrocampista, alla corte di ten Hag. Uno scenario pazzesco, dopo soli sei mesi dall’addio all’Old Trafford, per Pogba. Viene inoltre riportato quello che, a tal riguardo, potrebbe anche essere un indizio. Sì, perchè in estate ben prima della firma che lo ha riportato nella Torino bianconera, Pogba ha insistito per voler parlare con Erik ten Hag. Senza successo, però, con il francese senza opzioni sul tavolo e che ha deciso poi di riabbracciare la Juventus. Secondo quanto trapelato, tuttavia, il francese non avrebbe disdegnato l’ipotesi di una permanenza in quel di Manchester, con il manager olandese alla guida dei ‘Red Devils’

Ritorno al Manchester United: Pogba sorprende

E i tifosi, adesso, sognano un ritorno che sarebbe davvero complicato: la rinascita della squadra inglese, con ten Hag in panchina e Casemiro in mezzo al campo, potrebbe permettere a Pogba di esprimersi al meglio.

Al momento il centrocampista rimane dov’è, pronto a tornare finalmente a disposizione di Allegri dopo il lunghissimo infortunio. Il futuro è ancora tutto da scrivere e le vicissitudini del club torinese nell’ambito dell’Inchiesta Prisma possono coinvolgere pesantemente le prossime scelte di mercato: in primis la permanenza di Paul Pogba.