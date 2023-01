Caos Juve, arrivano anche le squalifiche: c’è un’ultima speranza

Novità in arrivo per la Juventus: la manovra stipendi e le squalifiche a diversi bianconeri, così può cambiare tutto

Si è parlato a lungo di quello che sta succedendo, fuori dal rettangolo verde, alla Juventus. La recente pesantissima penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze fittizie hanno ribaltato una stagione che cominciava a sorridere agli uomini di Allegri.

Adesso il vertice della Serie A è pura utopia, così come appare una missione quasi impossibile sperare almeno nel quarto posto che garantirebbe l’accesso ai gironi della prossima Champions League. Quello che, però, sta tenendo in grande ansia il popolo bianconero è un’altra questione: quella della ‘manovra stipendi‘ che ha visto diversi tesserati juventini (e chi invece ha già lasciato la ‘Vecchia Signora’ come Dybala, Chiellini e Bernardeschi) rischiare una pesante squalifica. A fare il punto a riguardo, stamane, è ‘Il Corriere dello Sport’. Il quotidiano romano analizza la situazione in casa Juventus sostenendo come l’attuale -15 potrebbe considerarsi quasi un antipasto per qualcosa di peggio, che rischia di andare a sommarsi sulla grave situazione del club torinese. La Procura dell FIGC indaga sugli ‘accordi privati’ riguardo agli stipendi che diversi giocatori avrebbero sottoscritto durante il periodo Covid, oltre a nuove plusvalenze e rapporti con gli agenti.

Manovra stipendi: i giocatori possono cavarsela

Proprio il primo caso tiene in ansia la Juventus che rischierebbe di perdere diversi giocatori per almeno un mese: Bonucci, Cuadrado, Szczesny, Rabiot e McKennie.

Una situazione in divenire, con la Procura che si è data tempo fino alla fine di febbraio per decidere. Intanto il castello accusatorio contro il club sembra reggere: per i tesserati, invece, sarà decisivo stabilire la consapevolezza di tale accordo. L’ipotesi che i giocatori possano essere considerati complici del club, al momento, appare decisamente remota. Una speranza, almeno per Allegri, per avere a disposizione tutte le sue pedine: in attesa che la giustizia sportiva faccia il suo corso, con la Juventus sempre più al centro della bufera.