Milan, De Zerbi al posto di Pioli: primo colpo dall’Inter

Il tecnico rossonero potrebbe essere scavalcato dal collega al termine della stagione, con lui arriverebbe un fedelissimo dalla cugina e rivale nerazzurra a mezzo di un’operazione a costi contenuti. Grandi le difficoltà di convincimento nonostante l’aiuto di Riso

Un inizio positivo, al pari del Napoli ancora oggi capolista e meritatamente fregiato del titolo simbolico di ‘Campione d’Inverno’, poi la brusca involuzione tra campionato e Supercoppa Italiana. La stagione del Milan di Stefano Pioli è stata finora abbastanza altalenante.

I dubbi sulle possibilità di un cambio tecnico in panchina sono stati fugati prontamente dalla dirigenza rossonera che, fino al termine della stagione, conterà con ogni certezza su di lui. Ma non è detto che il rapporto lavorativo possa protrarsi oltre. Soprattutto se dovesse venire a mancare l’obiettivo principale, ovvero la qualificazione alla prossima edizione di Champions League.

Calciomercato Milan, con De Zerbi spazio al centrocampista dell’Inter

Nel caso in cui Pioli venisse sollevato dall’incarico, il Milan potrebbe essere affidato a Roberto De Zerbi. Quest’ultimo è attualmente impegnato sulla panchina del Brighton, in Inghilterra, ma potrebbe ben volentieri tornare in madrepatria a fronte di un’offerta irrinunciabile. Il profilo dell’allenatore rispecchierebbe la filosofia di ricostruzione della rosa, andando a valorizzare i giovani, e garantirebbe la giusta predisposizione tattica ad uno stile di gioco già piuttosto rodato grazie a Pioli.

Assieme a De Zerbi, il direttore sportivo Paolo Maldini potrebbe anche regalare all’ipotetico neo-tecnico il cartellino del suo pupillo Stefano Sensi. Quest’ultimo sarà reduce dal prestito al Monza, ma l’Inter non vorrà ulteriormente investire su di lui in futuro. Vero è, però, che la rivale nerazzurra potrebbe rifiutarsi di scendere a patti con il ‘Diavolo’. A calmare le acque potrebbe essere il suo agente Riso, il quale gestisce le pratiche sportive di Maldini junior oggi in forze allo Spezia.