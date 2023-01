Doppia scelta per rimpiazzare Depay: Xavi all’assalto in Serie A

Il Barcellona, fresco di perdita del proprio centravanti, avrebbe messo nel mirino anche due calciatori del campionato italiano prossimi alla scadenza di contratto e lontani dal rinnovo coi rispettivi club

Il raffreddamento del rapporto di lavoro con il centravanti olandese Memphis Depay, oggi in forze ai rivali dell’Atletico Madrid, ha costretto il tecnico del Barcellona a cercare nuovi rimpiazzi sul mercato. Nello specifico, Xavi avrebbe indicato al presidente Joan Laporta cinque nomi da prendere in considerazione nel prossimo futuro. Non necessariamente in queste ultime ore di sessione invernale di mercato, quanto piuttosto in quella estiva.

Oltre a quelli di Roberto Firmino, già vecchio pallino della Juventus in uscita dal Liverpool, ci sarebbe anche Lucas Moura ormai ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte al Tottenham. Tanto più che adesso ad accendere la concorrenza c’è uno come Arnaut Danjuma. Il Barcellona non dimentica neppure le gesta del buon Alexis Sanchez, redento all’Olympique Marsiglia e mai sazio di nuove avventure di rilievo. Ma chi più di tutti stimola le attenzioni dei media nostrani sono soprattutto i profili di Angel Di Maria e Olivier Giroud.

Calciomercato, Di Maria e Giroud nelle mire blaugrana

Tralasciando il fatto che tutti e cinque questi obiettivi di mercato abbiano in comune il fatto di essere destinati a salutare le rispettive squadre a parametro zero. Dettaglio comunque influente per le casse societarie di un club che non naviga nell’oro, Di Maria e Giroud rappresenterebbero della forza lavoro di assoluta importanza nello scacchiere tattico di Xavi.

Il primo è stato tra i protagonisti indiscussi nella finale del Campionato del Mondo vinta dall’Argentina e sembra aver portato con sé alla Juventus anche quel barlume di entusiasmo residuo. Non si sa nulla sulle sue condizioni di rinnovo per il futuro e potrebbe seguire il percorso inverso del connazionale Lionel Messi, oggi al PSG (ex squadra di Di Maria, ndr) dopo aver rotto con il Barcellona. Il francese, invece, resta un pezzo forte della rosa di Stefano Pioli. Difficilmente verrà lasciato andare. A meno che non venga raggiunto un valido accordo per il prolungamento di almeno un’altra stagione con il Milan.