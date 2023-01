Affare agli sgoccioli in Premier: Allegri ci spera ancora

Il tecnico bianconero ha le idee chiare sul futuro del proprio centrocampista, pienamente in forma partita e sondato da numerosi club inglesi di Premier League. Uno di questi vuole tentare il colpaccio last minute entro i termini di scadenza della sessione invernale di mercato

La Juventus vuole superare il difficilissimo momento scaturito dalla serie di scandali in materia finanziaria, concentrandosi esclusivamente sui risultati sportivi maturati sul campo. La pesante penalizzazione non influisce positivamente sul morale di squadra, ma il tecnico Massimiliano Allegri ha detto di non essere disposto a subire alcuna pressione mediatica. Ha tutte le intenzioni di continuare a dare il suo contributo alla causa bianconera fin quando ne avrò potere.

Ciò significa non soltanto impegno con tecnicismi tattici, ma anche sul mercato. Sa che molto può cambiare anche grazie ad una singola operazione, indipendentemente che essa sia in entrata o in uscita. Al momento deve difendersi soprattutto dalle occhiatacce indiscrete della Premier League. Non c’è infatti alcuna intenzione di lasciar partire nessuno degli elementi ritenuti indispensabili per la resa generale. Fra questi spicca il francese Adrien Rabiot.

Calciomercato Juve, Allegri blinda il francese

Interessato da voci di una possibile partenza ancor prima che la stagione attuale prendesse il via, il centrocampista è riuscito a riguadagnare la piena fiducia del tecnico a suon di grandi prestazioni. Per diverso tempo è stato davvero la spina nel fianco delle difese avversarie, per numero di occasioni create e persino sotto il profilo realizzativo. Una nota, questa, che manca perché manca il vero bomber Dusan Vlahovic.

Ora il Manchester United non vuole più temporeggiare. L’olandese Erik ten Hag ha bisogno di ricambi di sostanza nella zona nevralgica del campo, così Rabiot potrebbe fungere da collante ideale tra attacco e difesa. La dirigenza dei ‘Red Devils’ potrebbe lanciare un’offerta all’ultimo secondo, poco prima della chiusura ufficiale della sessione invernale di mercato. La verità, però, sta nella profonda determinazione di Allegri nel non voler cedere il francese. Anzi, c’è ancora grande speranza che la trattativa di rinnovo di contratto possa prendere quota per scacciare ogni dubbio anche in futuro.