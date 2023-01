Lo scambio convince la Juventus: Vlahovic può essere ceduto

Dusan Vlahovic non vede l’ora di tornare protagonista con la maglia della Juventus, ma può dire anche addio: lo scambio in casa bianconera

Mesi difficili per l’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, che non è sceso in campo con la maglia bianconera a causa di un problema di pubalgia che lo sta tenendo fuori dal terreno di gioco. Lo stesso centravanti è volato, però, al Mondiale in Qatar collezionando soltanto qualche scampolo di partita. Al suo ritorno ha dovuto seguire a Torino un programma di riabilitazione, ma ora sembra che il peggio sia passato.

Così il suo rendimento col contagocce potrebbe anche agevolare la Juventus a pensare alla sua cessione. Il club bianconero è molto attivo sul fronte calciomercato visto che in estate arriverà una vera e propria rivoluzione dopo i numerosi problemi a livello giudiziario. Dusan Vlahovic potrebbe essere il candidato numero uno a lasciare la Juventus in estate: ora a gennaio è previsto soltanto un addio, quello di Weston McKennie, pronto a volare in Premier League per circa 30 milioni di euro con il Leeds United che avrebbe già chiuso l’affare. In casa bianconero potrebbe esserci uno scambio suggestivo in vista dell’estate con l’esterno offensivo, Ferran Torres, ormai fuori dal progetto tecnico di Xavi.

Juventus, Ferran Torres ipotesi da urlo

In questo modo la compagine bianconera starebbe pensando di passare al 4-3-3 o al 3-4-3 sfruttando le qualità offensive di Chiesa e Di Maria. In questo modo servirebbero profili per ricoprire il ruolo di esterno offensivo: così Ferran Torres sarebbe perfetto per il possibile tridente di Allegri.

La Juventus continua a lavorare in ottica futura anche per conoscere fino in fondo le dinamiche intorno a Dusan Vlahovic, pronto a ritornare a vestire la maglia bianconera dopo tanto tempo. Allegri non vede l’ora di puntare sull’attaccante serbo che vuoel tornare a segnare gol decisivi per la qualificazione alla prossima Champions League.