Emergenza Milan: nuovo difensore dalla Serie A

Il calciomercato del Milan passerà dall’arrivo di un nuovo rinforzo in difesa: ecco l’ultima idea di Maldini

Non è stata la stagione dei sogni, questo è chiaro. Il Milan si lecca le ferite, dopo la batosta dell’Olimpico ed il -12 che consegna virtualmente lo scudetto al Napoli a diversi mesi della fine della stagione.

Qualcosa si è rotto nello spogliatoio di Pioli, qualcosa invece andrà sistemato in sede di calciomercato. Perché l’allenatore emiliano, senza alcun dubbio, si aspetta degli innesti per puntellare una rosa che ha mostrato più di una crepa e in diverse zone del campo. Ed in tal senso, se in attacco andrà fatto molto, anche in difesa rischiano di cambiare diversi volti. La retroguardia, mai come quest’anno, ha fatto enorme fatica incassando davvero tanto per una squadra da vertice. 24 gol subiti in 19 giornate, ben dieci in più del Napoli primo. Ecco che per correre ai ripari, a giugno, Maldini porterà a Milanello un nuovo centrale difensivo. La situazione legata a Simon Kjaer, leader indiscusso nello spogliatoio ma deludente in campo, resta in dubbio. Il danese, sotto contratto fino al 2024, sembra essere un lontano parente del centrale roccioso che aveva trascinato i rossoneri ai vertici in Serie A.

Difesa colabrodo: Maldini ‘scippa’ la Fiorentina

Dubbi su Kjaer, molti meno su Gabbia che con ogni probabilità saluterà i rossoneri in estate: ecco perché la firma di un nuovo centrale è di primaria importanza.

Occhi in Toscana ed in particola modo in casa Fiorentina dove l’occasione giusta può essere il brasiliano Igor. 24 anni, in scadenza tra un anno e mezzo, ha dimostrato grande affidabilità agli ordini di Italiano. 20 presenze stagionali e 1578’ in campo per il centrale verdeoro che sarebbe il perfetto terzo, alle spalle di Tomori e Kalulu. La Fiorentina lo valuta intorno ai 10 milioni: un sacrificio che il club di Via Aldo Rossi sembra disposto a fare per potenziare una difesa in enorme sofferenza.