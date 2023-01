Dietrofront dopo un anno: chance per Inter e Milan

Milan e Inter dovranno riprendere i rispettivi percorsi alle spalle del Napoli, anche se la distanza inizia a farsi molto importante. Le due compagini milanesi rischiano anche di incrociare le strade in sede di mercato

Il campionato di Serie A al giro di boa vede il Napoli saldamente in testa davanti alla concorrenza con un distacco di 12 punti di margine sul Milan secondo. Nel gruppetto di squadre appena alle spalle dei rossoneri anche l’Inter con un ulteriore punto di distanza in un’annata complessa e che necessita di una svolta.

Le due compagini meneghine sono quindi accomunate da un girone d’andata poco costante e deludente, oltre che dalla finale di Supercoppa che le ha viste coinvolte con la netta vittoria della truppa di Inzaghi. Milan e Inter però potrebbero, seppur non direttamente, anche incrociare le rispettive strade in ottica calciomercato, a caccia di potenziali occasioni soprattutto in difesa, reparto che ha presentato più di un problema sia per Pioli che per Inzaghi.

Calciomercato, Luiz Felipe e un eventuale ritorno in Italia: idea per Inter e Milan

Un difensore che ha lasciato la Serie A la scorsa estate e che potrebbe anche tornare in auge per il campionato italiano è Luiz Felipe Ramos, che ha salutato la Lazio a parametro zero per fine contratto, accasandosi al Real Betis in Liga.

L’esperienza spagnola del centrale italo-brasiliano non è stata fin qui in linea con le aspettative, complice qualche assenza di troppo ed un minutaggio ben inferiore a quanto preventivato. Il classe 1997 ha messo insieme appena 8 presenze in Liga a cui ne vanno sommate altre sei distribuite su tre ulteriori competizioni. Troppo poco per Luiz Felipe, al di là degli acciacchi che come sempre non sono mancati. La squadra è in lotta per piazzamenti europei, ma servirà anche l’apporto dell’ex laziale che ha un contratto fino al 2027.

L’italo-brasiliano potrebbe anche sentire nostalgia dell’Italia e a fine stagione, se le cose non migliorassero, potrebbe anche proporsi nel caso in cui lo stesso Betis fosse predisposto. In quel caso, ma solo a condizioni favorevoli, potrebbe anche stuzzicare Inter o Milan, a caccia di difensori. Luiz Felipe peraltro, in ottica nerazzurra, conosce già bene anche la difesa a tre e Inzaghi. Ad ogni modo ora il focus è tutto sul suo rientro col Betis, che resta la priorità.