Ultimo colpo Milan: sentenza in diretta

Il Milan è forse la squadra meno in forma ultimamente, o almeno tra le prime sette in classifica. Dopo l’eliminazione in Coppa Italia e la Supercoppa persa malamente, è arrivato anche il poker della Lazio. Servono interventi sul mercato

Stefano Pioli non sta passando un buon periodo con il suo Milan e, dopo le tante delusioni collezionate nell’ultimo mese, intervenire sul mercato in un rush finale sarebbe tanto difficile quanto necessario.

Riggio a Tv Play: “La Premier è un altro mondo”

Tra la delusione De Ketelaere e i possibili addii di alcuni pezzi da novanta in estate, il Milan dovrà accelerare i tempi per riparare a una situazione che rasenta il punto critico.

Salvatore Riggio, giornalista de Il Messaggero è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it per parlare del Milan e del suo periodo piuttosto sfortunato.

Sulle frequenze di Tv Play il giornalista ha analizzato soprattutto il mercato dei rossoneri, intenzionati, almeno a parole, ad avvicinarsi a Zaniolo. Le speranza però – sono poche – secondo Riggio – perché o il Milan decide di fare un’offerta sostanziosa e si avvicina sensibilmente alle richieste del giocatore oppure il mercato del Milan è già finito.

Le parole del giornalista non mettono certo tranquillità ai tifosi del Milan, che devono anche fare i conti con la delusione De Ketelaere, ragazzo che secondo Riggio potrebbe meritare ancora fiducia: “Se è quel giocatore che credono di aver comprato vi dico di sì, gli darei fiducia, ma dopo 19 partite l’unica soluzione per ripartire mi sembra coprirsi di più. Il Milan ha un calo di condizione, averne quattro davanti richiede un grande dispendio di energie. Con il ritorno di Krunic il 4-3-3 mi sembra l’idea migliore”.

Secondo l’ospite di Tv Play il mercato invernale che sta per chiudere i battenti non avrà ulteriori sviluppi: “Credo accadrà poco e niente, i soldi per tutti, non solo per il Milan, sono quello che sono. La Premier è talmente un altro mondo che il Bournemouth può permettersi 35/40 milioni per Zaniolo. L’unico colpo grosso può essere una cessione, ovvero che il PSG arrivi a 20/25 milioni per Skriniar, la cifra richiesta dell’Inter. Non credo però accadrà perché il campionato francese lo vincono comunque. Ziyech se non ti avvicini alle sue richieste non arriverà”