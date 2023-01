Inter, Lukaku è sicuro: pronto un sacrificio

Il futuro di Romelu Lukaku sotto la lente d’ingrandimento, in casa Inter: arriva una decisione inattesa da parte del centravanti belga

L’Inter è adesso concentrata sulla sfida odierna, di scena alle 18, in casa della Cremonese. I nerazzurri devono reagire dopo la batosta contro l’Empoli anche se, al momento, le attenzioni sono tutte rivolte al calciomercato.

La rosa a disposizione di Simone Inzaghi rischia di subire non poche novità a partire dalla prossima estate. Da valutare le uscite, con Dumfries che potrebbe portare un tesoretto da almeno 40 milioni mentre Skriniar e de Vrij sembrano ormai destinati a dire addio a parametro zero. Attenzione, poi, anche ai rinnovi. Sì, perchè i nomi in ballo sono di un certo spessore. L’Inter deve fare di necessità virtù, vista la crisi economica vissuta dalla società di Viale della Liberazione negli ultimi mesi, e ridiscutere alcuni ingaggi. Secondo quanto riferito stamane da ‘Tuttosport’, in casa Inter è tempo di pianificare il futuro. Un futuro che vedrà con ogni probabilità la permanenza di Calhanoglu e Darmian. Il primo dovrebbe mettere nero su bianco a partire da febbraio, il secondo si ridurrà lo stipendio firmando il rinnovo fino al 2024 con opzione al 2025.

Lukaku ancora all’Inter: resta un nodo

Un discorso che, un pò a sorpresa, riguarda anche Romelu Lukaku. ‘Big Rom’ ha fino ad ora deluso sotto ogni aspettativa, sin dal ritorno nella Milano nerazzurra.