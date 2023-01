Addio al Papu e assalto all’Inter: Inzaghi ora trema

Il calciomercato si sta avviando alla sua conclusione, con le società che stanno valutando possibili nuovi innesti da inserire in rosa.

Il calciomercato chiuderà i battenti tra pochi giorni, con le società che sono costantemente al lavoro per cercare di piazzare gli ulti colpi.

Oltre alla sessione invernale, però, ci sono club che sono già al lavoro per il mercato del futuro in vista della prossima stagione. Tra queste società troviamo il Siviglia, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di mister Sampaoli. Il reparto che il club andaluso intende rinforzare è il centrocampo, con il grande obiettivo che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il SIviglia spaventa l’Inter: occhi su Çalhanoğlu

Come detto, il Siviglia sta già pensando a come rinforzare la rosa a disposizione di Sampaoli nel prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione.

Il reparto che il club vuole rinforzare è il centrocampo e, stando a quanto riporta il portale elgoldigital.com, il calciatore individuato dalla dirigenza è Hakan Calhanoglu. Il direttore sportivo del club spagnolo Monchi, starebbe provando a convincere il calciatore turco, che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con i nerazzurri. Il centrocampista vedrà scadere il proprio accordo nel 2024, e per l’Inter venderlo in estate potrebbe rappresentare una grande occasione per incassare qualcosa e non perderlo a zero l’anno successivo. Prima di tentare il vero e proprio affondo, però, il club spagnolo dovrà cercare di piazzare il Papu Gomez, che non sembra rientrare pienamente nel progetto tecnico. Il mercato del futuro sembra già pronto ad entrare nel vivo.