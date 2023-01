Osservato speciale 👀, la Juve lo firma a giugno ✍️

Osservato speciale all’Allianz Stadium: la Juve monitora un talento emergente per il possibile colpo in Serie A

“Domani affrontiamo il Monza che è una squadra che gioca bene, già in Coppa Italia ha fatto una bella partita. Domani avranno più titolari. Sarà importante per noi per tornare alla vittoria”.

Massimiliano Allegri ha messo in guardia la Juve alla vigilia della sfida al Monza. I bianconeri hanno già affrontato due volte la squadra di Palladino, lottando in Coppa Italia e perdendo all’andata in campionato. “Dobbiamo stare isolati da tutto. Quello che ci viene chiesto è di giocare in campo e vincere le partite. Dobbiamo essere concentrati su quello che abbiamo fatto fino ad ora, comprese le ultime due partite, e avere una rivalsa verso il Monza perché nelle ultime due partite abbiamo fatto solamente un punto. Le problematiche esterne non ci devono riguardare perché c’è una società forte”, ha proseguito Allegri. Domani, all’Allianz Stadium, ci sarà anche un osservato speciale in ottica mercato.

Calciomercato Juve, occhi su Carlos Augusto

Gli occhi dei dirigenti della Juventus saranno puntati su Carlos Augusto. Il laterale si sta confermando anche in Serie A e ha già attirato su di sé anche le attenzioni dell’Inter.

Il classe 1999 potrebbe subito fare il salto in una big, con il club bianconero che è alla ricerca di un sostituto di Alex Sandro. Possibile dunque un tentativo già nella prossima estate. La Juventus potrebbe giocarsi anche la carta Rovella prestando ancora il centrocampista alla società brianzola. La sua valutazione complessiva è di circa 10-15 milioni di euro.