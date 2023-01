Il Bayern chiama e lui risponde: Juventus in ginocchio

Il calciomercato si sta avviando alla sua conclusione, con le società che stanno valutando possibili nuovi innesti per la propria rosa.

Il calciomercato è entrato nella sua fase più calda, con le società che sono costantemente al lavoro per cercare di piazzare gli ultimi colpi.

Oltre a questo, però, ci sono club che sono già proiettati al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra questi troviamo il Bayern Monaco, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione di mister Nagelsmann la prossima estate. Il reparto dove i tedeschi vogliono intervenire è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

Il Bayern guarda al futuro: occhi su Vlahovic

Come detto, il Bayern Monaco è già proiettato al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Il reparto che il club vuole rimpolpare è l’attacco, con il grande obiettivo che sembra essere già stato individuato.

Stiamo parlando di Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus e della nazionale serba. Stando a quanto riporta il portale fcbinside.de, il Bayern, complice anche la situazione che vede coinvolta la Juventus, è pronta ad approfittarne, tanto da essere pronta ad avviare i contatti. Il club bavarese, però, non è il solo interessato al calciatore, visto che i top club di Premier come Manchester United, Chelsea e Arsenal monitorano la situazione. Sul nove bianconero sarebbero inoltre finiti gli occhi del PSG, che potrebbe decidere di affondare il colpo in estate. Insomma, non arrivano grandi notizie per la Juventus, che potrebbe perdere il proprio bomber al termine della stagione. Vlahovic, visti i problemi che sta attraversando la Juventus, non si opporrebbe ad una cessione. Il mercato del futuro è pronto ad entrare nel vivo, con Vlahovic che potrebbe salutare definitivamente la vecchia signora.