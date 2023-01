Uragano Premier sulla Juventus: ne porta via due

Due calciatori di proprietà della Juventus targata Massimiliano Allegri potrebbero proseguire la loro carriera in Premier League in futuro

Quindici punti di penalizzazione sono un duro colpo da digerire. Nonostante ciò, la Juventus è riuscita comunque a tirare fuori una prestazione in parte soddisfacente nel match di domenica scorsa contro l’Atalanta. Una gara che testimonia la volontà della squadra bianconera di Massimiliano Allegri di non mollare e continuare a lavorare sodo per recuperare l’ulteriore terreno perso.

In questo senso, però, è assolutamente fondamentale conquistare i tre punti domani. I torinesi se la vedranno faccia a faccia col Monza targato mister Raffaele Palladino, il quale potrebbe anche riuscire ad effettuare il sorpasso sulla ‘Vecchia Signora’. Di conseguenza massima concentrazione sul campo, con uno sguardo sempre rivolto ai temi riguardanti il calciomercato. A questo proposito, attenzione a ciò che potrebbe accadere per quanto concerne il fronte uscite.

Calciomercato Juventus, la Premier monitora Fagioli e Iling-Junior

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Nicolò Fagioli e Samuel Iling-Junior, due ottimi prospetti che attirano l’attenzione di club provenienti dalla Premier League.

Non è da escludere, infatti, che qualche compagine inglese decida di tuffarsi all’assalto, provando a strappare Fagioli e Iling-Junior alla Juventus. Situazione da monitorare.