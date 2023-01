Addio Roma, se lo porta Mourinho: proposta folle

Josè Mourinho può spiazzare tutti alla fine dell’attuale stagione: divorzio e Roma beffata, lo scenario è clamoroso

Napoli-Roma si avvicina, un match che ha un significato profondo ma che in questa stagione sia per i giallorossi che gli azzurri rappresenta un appuntamento quasi vitale.

Se la squadra di Spalletti non può permettersi passi falsi se vuole mantenere il mastodontico vantaggio sul Milan secondo, il discorso è diverso per i capitolini. La Roma è sesta ma a pari punti con Lazio ed Inter: in piena corsa, dunque, per un posto utile a qualificarsi alla prossima Champions League. Un’annata, quella prossima, che potrebbe tuttavia non vedere più Josè Mourinho alla guida dei giallorossi. Sì, perchè il caso Karsdorp prima e quello Zaniolo poi, non hanno fatto altro che portare tensione e distanza di vendute tra l’allenatore ed i vertici capitolini. In scadenza nell’estate 2024, lo ‘Special One’ potrebbe quindi dire addio ad un anno dalla fine del contratto con la Roma. E, all’orizzonte, sembra avvicinarsi nuovamente un approdo in Premier League. Almeno nelle intenzioni del portoghese che, secondo quanto viene riportato da ‘Mailsport’, l’allenatore lusitano si sarebbe offerto al Chelsea per un qualunque posto manageriale vacante presso il club londinese. Da Londra non arriverebbero buone notizie per Mourinho visto che al momento la volontà sarebbe quella di continuare a dare fiducia a Graham Potter.

Mourinho si offre al Chelsea: Roma due volte ko

Ma Mourinho, nell’eventualità che la sua terza avventura con i ‘Blues’ si concretizzi, avrebbe già in mente un primissimo colpo da portarsi dietro, lasciando la Roma a bocca asciutta.

Si tratta di Paulo Dybala, vero trascinatore dei giallorossi che, dopo essere arrivato nella Capitale a parametro zero dalla Juventus, ha già collezionato 17 presenze, con 10 gol e 5 assist vincenti. Un bottino, ricamato su prestazioni da autentico big, che spingerebbero lo ‘Special One’ a puntare ancora sulla ‘Joya’ anche in quel di Londra. Situazione dunque in divenire, con i mesi che ci separano dal finale di stagione che saranno decisivi per decifrare il futuro di Mourinho ed i piani del portoghese in vista del prossimo anno.