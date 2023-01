Zaniolo via, ora ci ripensa: può dire addio alla Roma

Futuro ancora incerto per Nicolò Zaniolo: il talentuoso giocatore della Roma è pronto a dire addio, ma ora ci ripensa sulla destinazione

Alla vigilia della sfida contro il Napoli l’allenatore della Roma, Josè Mourinho, ha parlato chiaro sul futuro del talentuoso giocatore Nicolò Zaniolo, che ha chiesto a gran voce la sua cessione in queste settimane.

Il Milan ci ha provato ed era la sua destinazione preferita, ma il club rossonero non avrebbe le disponibilità economiche per arrivare al colpo in attacco. Come svelato da Sky Sport Zaniolo potrebbe ripensare così al Bournemouth, che è stata finora l’unica squadra a formulare un’offerta importante alla Roma. Se dovesse così pensare alla sua permanenza in giallorosso, Zaniolo potrebbe trovare così un ambiente ostile per il prosieguo della stagione. Così lo stesso attaccante della Roma starebbe prendendo seriamente in considerazione la destinazione in Premier League per una nuova avventura a sorpresa. Mancano pochi giorni, poi si conoscerà al meglio il suo futuro. Novità in vista nelle prossime ore con lo stesso attaccante giallorosso, ormai fuori dal progetto di Josè Mourinho che ha parlato così chiaramente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Napoli.