Retrocessione Juventus: “Juventini siano preparati al peggio”

Il calcio italiano si trova a dover affrontare un altro scandalo, questa volta legato alle plusvalenze che vede coinvolta la Juventus.

Dopo il 2006, che ha visto il calcio italiano alle prese con calciopoli, un altro grande scandalo sembra abbattersi sulle società del nostro paese.

La protagonista è ancora una volta la Juventus, questa volta per quanto riguarda il caso plusvalenze. La società bianconera è stata già penalizzata di 15 punti, ma i provvedimenti potrebbe essere ancora più pesanti. Di questo, ne ha parlato il giornalista di fede juventina Marcello Chirico, tramite un editoriale per IlBianconero.

Marcello Chirico: “juventini siano preparati al peggio”

Come detto, dopo calciopoli, un altro grande scandalo sembra pronto ad abbattersi sul calcio italiano. Al momento, la squadra penalizzata è stata la Juventus, ma potrebbero essere coinvolte anche altre società.

Di questo ne ha parlato il giornalista Marcello Chirico, con un editoriale su IlBianconero. Il giornalista, infatti, ha dichiarato che “non è finita qui. Con la Juventus la procura federale non si limiterà ai 15 punti di penalizzazione in classifica e alle inibizioni dei suoi ex dirigenti, ma sta preparando un’altra bella randellata. Di punti e di squalifiche, anche per i giocatori. Col serio rischio che – come nel 2006 – possa anche essere scaraventata di nuovo in Serie B, attraverso un ulteriore aggravio della penalizzazione nell’attuale torneo o addirittura con una sentenza diretta. Gli juventini siano quindi preparati al peggio”. Parole che non fanno che aumentare le paure dei tifosi bianconeri, che ora temono sanzioni più pesanti.