Scambio stellare tra campioni del mondo: Simeone tenta Marotta

Il tecnico dei Colchoneros culla ancora il sogno Lautaro Martinez: per convincere l’Inter è pronta la tentazione argentina

Eliminato dalla Champions League, ed estromesso da tutte le competizioni europee, eliminato dalla Copa del Rey e distante in campionato ben 16 punti dalla capolista Barcellona, Diego Simeone fa i conti con una stagione da incubo alla guida del suo Atletico Madrid.

Nonostante il ricco contratto da 24 milioni a stagione, il tecnico argentino è ormai messo in discussione dalla dirigenza e perfino da alcuni tifosi dell’Atletico, che fino a qualche mese fa lo consideravano il loro condottiero indiscutibile. Per riguadagnare posizioni nella considerazione della proprietà e della tifoseria, il ‘Cholo‘ vorrebbe intavolare uno scambio stellare che riguarda due compagni di squadra nel vittorioso Mondiale dell’Argentina in Qatar.

De Paul e soldi per Lautaro: Simeone non demorde

L’allenatore argentino ha un pallino dichiarato. Che risponde al nome di Lautaro Martinez. Pur di arrivare al Toro nerazzurro il tecnico sarebbe disposto a sacrificare Rodrigo De Paul – già nel mirino dell’Inter da prima del suo trasferimento a Madrid –, il connazionale col quale non è mai scattata la scintilla.

Ovviamente lo scambio tra campioni del mondo dovrebbe avvenire con un cospicuo conguaglio a favore del club nerazzurro, sempre alle prese con la difficile questione del bilanciamento tra la cifra tecnica della rosa e un bilancio da sistemare. Riuscirà Simeone a far breccia nella resistenza di Marotta?