Skriniar-Psg adesso: sostituto dai bianconeri

L’Inter è sempre più vicina alla cessione di Milan Skriniar che ha già detto sì al PSG: dal bianconero ai nerazzurri, ecco l’erede

Non è un mistero che uno dei temi caldi in casa Inter sia stato, e continuerà ad essere fino alla chiusura della sessione invernale di calciomercato, l’addio di Milan Skriniar.

Archiviato il successo in rimonta sulla Cremonese che dà nuova speranza ai nerazzurri verso una classifica migliore, settimana dopo settimana, il club meneghino ha dovuto fare i conti con la volontà del suo difensore. Lo slovacco si è sbilanciato, vuole il PSG entro due giorni, in una situazione che sta vedendo le trattative andare avanti per cercare di accontentare tutte le parti in causa. E da Parigi, al momento, non sarebbe stato fatto lo sforzo richiesto dal club di Steven Zhang per dare il via libera a Skriniar di lasciare il calcio italiano. A rivelare le ultime novità a riguardo, con le relative cifre in ballo, è ‘Enganche’ che su Twitter ha scritto: “Inter e PSG stanno discutendo per il trasferimento di Milan Skriniar a Gennaio: i francesi hanno offerto 8 milioni + 5 di bonus, i nerazzurri ne chiedono 20 a 15 probabile chiusura della trattativa”. Una distanza che, tuttavia, come detto pare colmabile incontrandosi a metà strada. Si sa, inoltre, che ormai Skriniar è un separato in casa e difficilmente potrà continuare anche solo per sei mesi la sua avventura sotto la guida di Simone Inzaghi.

Skriniar al PSG: già scelto l’erede

‘Enganche’ rivela, poi, quelle che sembrano essere le scelte dell’Inter per la sostituzione a gennaio di Skriniar. Sono tre, i nomi, in ballo.

“Per il sostituto in pole c’è Rodrigo Becao dell’Udinese, Djalo e Lindelof alternative”. Non è un mistero che il centrale dei friulani sia da tempo uno dei centrali preferiti da Marotta e adesso, a stagione in corso, potrebbe salutare l’Udinese per vestire la maglia dell’Inter. In seconda fila il portoghese, in forza al Lille ed in scadenza tra un anno e mezzo. La stessa scadenza contrattuale di Lindelof con il Manchester United, dove non è più da tempo una priorità per la difesa dei ‘Red Devils’.