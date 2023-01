Intreccio con Zaniolo, firma a zero: esulta anche la Juve

Dalla Juventus a Milan e Inter: l’occasione ghiotta è a zero, intreccio a sorpresa con Zaniolo in vista di giugno

Mancano due giorni abbondanti alla chiusura della sessione invernale di calciomercato ed i club di tutta Europa rimangono alla finestra, a caccia delle possibili occasioni da cogliere in queste ultimissime ore.

Non fanno eccezione le big del nostro calcio che, con diverse esigenze all’orizzonte, studiano le mosse anche e soprattutto in vista di giugno. I bianconeri, in particolar modo, rischiano di vedere stravolta l’attuale rosa a disposizione di Allegri. E tra le priorità della ‘Vecchia Signora’ vi sono sia il centrocampo che il rinforzare le corsie esterne di difesa. In tal senso, l’addio ormai certo di Cuadrado a zero (probabile anche quello di Alex Sandro, in scadenza a giugno come il colombiano) spinge il club piemontese a muoversi con largo anticipo sulla concorrenza. Uno dei nomi che per mesi è stato accostato ai colori bianconeri è quello di Nicolò Zaniolo, ormai separato in casa e destinato a salutare la Roma. Il fantasista, molto vicino anche al Milan, è stato corteggiato dal Bournemouth che ha presentato un’offerta ufficiale al club capitolino.

A zero dalla Premier: Juve, Milan ed Inter in fila

In tal senso, al di là della volontà di Zaniolo di rifiutare la proposta, alcuni rappresentanti del club inglese sono sbarcati in Italia per provare a chiudere l’affare.

Non è quindi escluso che proprio Juventus e Milan, ma anche Inter, si siano affacciati in casa Bournemouth per uno dei talenti che a giugno saluterà la squadra a costo zero. Si tratta di Jefferson Lerma, centrocampista colombiano che all’occorrenza può ricoprire anche il ruolo di terzino destro. Il 28enne ex Levante, 20 presenze con 2 reti all’attivo, potrebbe quindi finire per approdare gratis in Serie A tra sei mesi.