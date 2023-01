Da Pogba a Vlahovic, addio dietro l’angolo: arriva l’annuncio

Il calciomercato della Juventus potrebbe passare da alcune cessioni illustri: arriva l’annuncio sul futuro di Pogba e Vlahovic

Manca davvero poco al ritorno in campo della Juventus che, nel pomeriggio, sfiderà il Monza per la 20esima giornata di Serie A.

Non è un momento semplice per i bianconeri che devono fare i conti con i guai extracalcistici che hanno portato recentemente una penalizzazione pesantissima sulle spalle della squadra di Allegri. E se intanto il calciomercato invernale non ha registrato squilli, quello estivo potrebbe invece riservare non poche sorprese. Diversi i big che rimangono nel mirino della dirigenza torinese così come quelli che rischiano di salutare la Mole al termine dell’attuale stagione. Paul Pogba e Dusan Vlahovic sono due di questi: in tal senso, Nicola Gallo a ‘Top Calcio 24’ ha detto la sua sbilanciandosi su una doppia ipotesi. Il giornalista, infatti, non ha escluso una cessione importante e tra i due è certo di quale potrebbe essere il ‘sacrificato’ il prossimo giugno.

Vlahovic-Pogba, la Juve cede: “Ecco chi devono temere”

“Avrei più perplessità sulla permanenza di Vlahovic che su quella di Pogba, nel caso in cui la Juventus dovesse rimanere fuori dalle coppe europee”.

Gallo spiega la sua analisi: “Credo che il francese si identifichi con una piazza che lo ha reso importante”. Sul centravanti serbo, dunque, non sembrano esservi certezze. “Vlahovic al Barcellona? Credo che sia una meta meno appetibile, la squadra da temere secondo me è l’Arsenal“. Le voci sull’ex viola si susseguono e un addio, pare davvero possibile. L’ipotesi che lo porterebbe a vestire la maglia della capolista di Premier League pare dunque destinata a perdurare nei prossimi mesi: con buona pace di Massimiliano Allegri.