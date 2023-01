Salta l’affare col Milan: Xavi lo offre ancora in A

Il terzino destro costa più di quanto Maldini avesse in mente, ora il riscatto appare lontano e potrebbe far ritorno in Spagna. Così la dirigenza blaugrana potrebbe riportarlo nuovamente in Serie A

Le sue prestazioni non sono state degne di nota finora ma la dirigenza del Milan vuole dargli un’altra occasione sino al termine della stagione. Il suo destino in rossonero, dunque, è interamente nelle sue mani e in quelle di Paolo Maldini.

Il direttore sportivo ha infatti potere decisionale sulla trattativa con il Barcellona in relazione al diritto di riscatto fissato al momento della firma e non c’è ancora certezza che questa possibilità possa accadere.

Al momento, però, la volontà di Maldini è quella di non procedere al trasferimento a titolo definitivo di Serginho Dest. Questo potrebbe quindi complicare i piani di mercato del Barcellona, con il tecnico Xavi costretto a reinserire il cartellino dell’esterno statunitense sul piatto degli esuberi. Una valida alternativa potrebbe essere rappresentata proprio dalla Serie A, tra le file di un’altra squadra.

Calciomercato, Dest alla Juventus come post Cuadrado

Stando alle ultime indiscrezioni, il Barcellona potrebbe dunque offrire Dest alla Juventus. Il club bianconero ha assoluta necessità di trovare un buon sostituto di Juan Cuadrado per la prossima stagione, che abbia dalla sua anche la giovane età.

Il terzino destro ex canterano potrebbe funzionare in uno schema a quattro nel caso in cui Massimiliano Allegri venisse confermato in panchina, apportando anche guizzi offensivi importanti proprio come fatto finora dal colombiano uscente.