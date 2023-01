Maldini pesca in Serie A: così il Milan frega Inter e Juventus

Nonostante il momento estremamente difficile, il Milan lavora sempre sul fronte calciomercato: i rossoneri possono battere Inter e Juventus

Un’altra sconfitta, un’altra figuraccia che peserà tantissimo nei prossimi. Il Milan non riesce ad uscire da questo momento di crisi, che ha colpito la squadra targata mister Stefano Pioli sin dall’inizio del nuovo anno. Giroud e compagni hanno perfino subito una roboante ‘manita’ dal Sassuolo, tra l’altro fra le mura casalinghe di San Siro.

Il periodo è di quelli davvero preoccupante, ma Maldini e Massara non possono comunque ignorare le varie tematiche relative al calciomercato. In tal senso, si riflette pure sul vice Theo Hernandez, col terzino francese che ora è in assoluto tra i peggiori nel gruppo per rendimento sul campo. Il mirino della dirigenza lombarda punta diritto in Serie A. Entrando più nello specifico, piace parecchio il profilo di Fabiano Parisi, esterno sinistro basso di proprietà dell’Empoli.

Calciomercato Milan, Maldini può soffiare Parisi a Juventus e Inter: si pensa anche a Carlos Augusto

Il talento classe 2000 rientra anche nella lista dei desideri di Juventus e Inter, ma il ‘Diavolo’ può bruciare la concorrenza delle acerrime rivali. La richiesta del club toscano è intorno ai 15-20 milioni di euro e questo dettaglio frena la corsa di bianconeri e nerazzurri.

Un’altra pista da tenere in considerazione per quanto concerne il ruolo di vice Theo Hernandez è quella di Carlos Augusto del Monza, anche lui accostato a Inter e Juve. Riflessioni in corso.