Erede Leao dal top club: il Milan ha già fatto la sua scelta

Il rinnovo di Rafael Leao col Milan appare in bilico, con l’esterno portoghese che può dire addio al club rossonero: sostituto dalla big

È un Milan in confusione totale e la gara di oggi a San Siro contro il Sassuolo lo ha dimostrato ulteriormente. I rossoneri targati mister Stefano Pioli hanno perso la bussola, difatti non riescono più a uscire da questo momento negativo che si può tranquillamente definire utilizzando la parola crisi.

E ciò, ovviamente, potrebbe avere ripercussioni importanti sul fronte calciomercato. Prendiamo, ad esempio, uno dei temi più spinosi in casa ‘Diavolo’, ossia quello relativo al futuro di Rafael Leao. Il portoghese, ultimamente, appare svogliato e spento, probabilmente condizionato dalle numerose voci che lo riguardano direttamente. Il suo contratto, come noto, è in scadenza giugno 2024. Questo periodo alquanto negativo complica ancora di più il possibile rinnovo dell’accordo scritto. A maggior ragione considerando che si registrano diversi interessamenti concreti nei confronti del classe ’99. Di conseguenza, Paolo Maldini e Frederic Massara non possono rimanere con le mani in mano.

Calciomercato Milan, ipotesi Raphinha per il dopo Leao

I due dirigenti rossoneri, infatti, si guardano già attorno alla ricerca di un valido sostituto che sia in grado di raccogliere l’eventuale eredità lasciata da Leao. In tal senso, attenzione pure alla pista che porta al nome di Raphinha del Barcellona.

L’attaccante brasiliano stuzzica la fantasia del club di Via Aldo Rossi, anche perché per Xavi non è un intoccabile e in estate – di fronte ad un’offerta ritenuta congrua – la società blaugrana potrebbe seriamente prendere in considerazione l’addio dell’ex Leeds. Ipotesi, dunque, che potrebbe prendere corpo da giugno in avanti, ma comunque si tratta di un affare difficile da realizzare. Sarebbe un’operazione complessa soprattutto per una questione di costi – valutazione Raphinha intorno ai 55-60 milioni di euro -, anche se nel mercato non si sa mai.