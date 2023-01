Nuovo club per Mourinho, clamoroso: si porta Dybala

Mister José Mourinho potrebbe lasciare la Roma in futuro ed intraprendere una nuova avventura all’estero: intreccio di fuoco con Dybala

Gli anni passano, ma José Mourinho non cambia mai. Lo Special One ha ancora voglia di vincere e primeggiare, come agli inizi della sua straordinaria carriera. E questa Roma è lo specchio del suo allenatore: grintosa, cinica e compatta. E il bel gioco? Passa in secondo piano. Al portoghese importano i trofei, perché intende continuare a lasciare il segno nella storia del calcio.

Certamente, però, i miracoli nessuno è in grado di farli, neanche un allenatore così vincente. Per arrivare a grandissimi traguardi bisogna intervenire sul calciomercato e più volte Mourinho si è lamentato della rosa a disposizione. Ad oggi la permanenza del tecnico lusitano sulla panchina giallorossa non appare in discussione, ma le cose potrebbero cambiare. Specialmente se i Friedkin non accontenteranno almeno in parte il proprio mister. Tant’è che in Inghilterra insistono sul possibile ritorno di Mourinho al Chelsea targato Potter, una delle piazze dove ha lasciato un gran bel ricordo di sé.

Calciomercato Roma, Mourinho con Dybala al Chelsea

E non è tutto: nel caso si concretizzasse lo scenario in questione, lo Special One potrebbe provare a portare con sé Paulo Dybala. L’argentino è la stella dei capitolini, l’uomo a cui il trainer ex Inter si sta aggrappando per raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Il classe ’93 presenta una clausola rescissoria nel contratto sui 20 milioni di euro. Una cifra più che fattibile per un club potente dal punto di vista economico come il Chelsea, anche se la Roma può annullarla rimodulando l’ingaggio dell’attaccante. Chissà quali sorprese potrà riservarci il futuro.