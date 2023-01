HIGHLIGHTS | Batosta Juve: un super Monza passa per 0-2

Nonostante l’alto numero di conclusioni i bianconeri non riescono a superare un’avversaria molto attenta ed efficace sottorete, con Ciurria e Mota stravincono una partita importantissima ai fini della classifica

La Juventus arriva ad affrontare il Monza nella prima gara ufficiale del girone di ritorno del campionato di Serie A nel bel mezzo del polverone mediatico relativo allo scandalo che ha investito l’ex dirigenza bianconera. Lo scopo principale di mister Allegri resta quello di invertire il trend almeno sul campo, ma ospite dell’Allianz Stadium è un Monza estremamente cauto e pronto a tutto per macinare punti importanti in classifica.

I primi quarantacinque minuti della partita sono difatti tutti nelle mani dei biancorossi, tanto che al 12′ riescono a sbloccare il risultato con una rete di Caprari poi annullata dal VAR per fuorigioco. Palladino carica i suoi da bordo panchina e appena sei minuti più tardi il Monza trova la rete del vantaggio grazie ad un’imbucata di Machin per Ciurria che sul primo palo insacca alle spalle di Szczesny. Al 39′ ecco la rete del raddoppio ad opera di un gioco rapido di Dany Mota, ma buona parte dei meriti vanno all’avanzata di Carlos Augusto dalle retrovie.

Per Allegri non c’è nulla da fare, se non sperare di ribaltare il tutto nella seconda metà di partita con qualche cambio di spessore. Buono l’impatto del giovane Soulé nei primi minuti della ripresa, quando la Juventus tenta il tutto per tutto per riacciuffare gli ospiti. Una buona resa difensiva impedisce ai bianconeri di superare il portiere Di Gregorio, decisamente tra i migliori in assoluto. I padroni di casa sfiorano in molte circostanze la rete, ma sono tutti tentativi vani. L’infortunio di Milik a sostituzioni esaurite complica le cose, regalando quindi la vittoria al Monza per 0-2.

Juventus-Monza 0-2: tabellino, classifica e highlights

JUVENTUS-MONZA 0-2

18′ Ciurria, 39′ Mota

Classifica: Napoli 50, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino 26, Bologna 26 Empoli 25, Monza 25, Juventus 23, Fiorentina 23, Salernitana 21 Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8

A breve seguiranno gli higlights della partita.