HIGHLIGHTS Disastro Milan, il Sassuolo cala la manita: 2-5 a San Siro

Gara quasi surreale a Milano, dove i rossoneri cadono sotto i colpi di un Sassuolo scatenato: manita pesante per Pioli e i suoi

Clamoroso a San Siro. Un Milan chiamato ad uscire dalla crisi di gioco e risultati lamentata nelle ultime gare, anzichè rialzarsi cade rovinosamentre tra le mura amiche al cospetto di un Sassuolo che non vinceva da addirittura dal 24 ottobre del 2022.

Nel lunch match della 20esima giornata di Serie A i neroverdi di Alessio Dionisi passano per 2-5 al termine di una gara che ha evidenziato gli enormi problemi del Milan. Sia di tenuta mentale che di solidità difensiva. E sì che i rossoneri erano anche partiti bene, col gol poi annullato a Giroud per fuorigioco millmetrico dopo pochi minuti. Da lì in avanti, si spegne la luce. Già a fine primo tempo il risultato dice 1-3 per effetto dei gol di Defrel, Frattesi e Berardi. Col centravanti francese dei meneghini che aveva realizzato il gol del temporaneo 1-2 al 24′. Nella ripresa pronti, via, e subito un alto gol degli ospiti col rigore di Laurienté. C’è spazio per un altro gol annullato al Milan, stavolta a Rebic, e per l’1-5 di Matheus Enrique. Prima dello splendido, quanto inutile, 2.5 di Origi. Per Pioli l’incubo continua.

HIGHLIGHTS Milan-Sassuolo 2-5: tabellino e classifica

Milan-Sassuolo 2-5

19′ Defrel (S), 21′ Frattesi (S), 24′ Giroud (M), 30′ Berardi (S), 47′ Laurentié rig. (S), 79′ Matheus Enrique (S), 81′ Origi (M)

La classifica: Napoli 50, Inter 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 37, Roma 37, Udinese 28, Torino 26, Bologna 26 Empoli 25, Juventus 23, Fiorentina 23, Monza 22, Salernitana 21 Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8

