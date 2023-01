HIGHLIGHTS | Napoli inarrestabile, Simeone fa volare la capolista

Non si ferma il Napoli: gli azzurri vincono ancora superando di misura la Roma allo stadio Maradona con gol di Osimhen e Simeone

Il Napoli muove un altro importante passo verso lo scudetto: al Maradona superata anche la Roma che aveva creato più di un grattacapo alla squadra azzurra.

La Roma è ben messa in campo e al 12′ sfiora anche il gol con Kim che sfiora l’autogol su un cross di Spinazzola per Abraham. La palla termina di poco a lato dopo l’anticipo del difensore azzurro. È solo un episodio, perché cinque minuti dopo il Napoli passa in vantaggio.

A sbloccare il risultato è il solito Osimhen che su cross di Kvaratskhelia controlla di petto, poi col ginocchio prima di lasciar partire un destro forte e preciso, imprendibile per Rui Patricio. Il nigeriano sfiora anche il raddoppio di testa prima dell’intervallo. Nella ripresa emozioni da ambo i lati, con le due squadre più volte vicine al gol. Gol che la Roma trova al 75′: porta la firma di El Shaarawy, bravo ad anticipare Lozano sfruttando alla perfezione un cross dalla destra. Il Napoli non si abbatte e a pochi minuti dal novantesimo ripassa in vantaggio con un grande gol di Simeone.

Napoli-Roma: highlights, tabellino e classifica

NAPOLI-ROMA 2-1

17′ Osimhen, 75′ El Shaarawy, 86′ Simeone

Classifica: Napoli 53, Inter 40, Lazio 38, Atalanta 38, Milan 38, Roma 37, Udinese 28, Torino 27, Bologna 26, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Juventus 23, Salernitana 21, Lecce 20, Sassuolo 20, Spezia 18, Verona 12, Sampdoria 9, Cremonese 8.