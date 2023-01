Inter, scambio last minute: per Inzaghi il ‘socio’ di CR7

Un possibile scambio in extremis tra Inter e Borussia Dormtund: nell’affare potrebbero finire Robin Gosens e Raphael Guerreiro

Ultime ore di mercato e possibile affare in vista per l’Inter. Affare che potrebbe arrivare dalla Germania, con il Borussia Dormtund che potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Raphael Guerreiro.

Possibili affari in vista con l’avvicinarsi della conclusione del calciomercato invernale. Nelle ultime ore, infatti, potrebbero concretizzarsi trattative last minute, complice la fretta dei club di colmare lacune e risolvere situazioni spinose.

In Italia e non solo: in Germania, ad esempio, il Borussia Dormtund sta facendo i conti con la situazione relativa al futuro di Raphael Guerreiro, terzino sinistro classe ’93 portoghese e di origini francesi. In scadenza di contratto con i gialloneri, non sembra affatto essere intenzionato a rinnovare l’accordo.

Calciomercato Inter, possibile scambio Gosens – Guerreiro col Borussia

Il Borussia Dormtund, dal proprio canto, vorrebbe evitare di perdere a parametro zero un giocatore comprato sei anni fa dal Lorient per dodici milioni di euro.

Ecco perché, nelle ultime ore della finestra invernale di calciomercato, potrebbe concretizzarsi uno scambio last minute. Il Borussia Dormtund potrebbe proporre il cartellino di Raphael Guerreiro all‘Inter, chiedendo in cambio quello di Robin Gosens. Quest’ultimo, da un anno a Milano, in questa stagione è sceso in campo venticinque volte tra campionato e coppe, per un totale però di appena 747 minuti trascorsi in campo. Una proposta che non troverebbe il via libera del club nerazzurro,