Treno Premier per la Juve: idea per l’estate

La Juventus vive una fase delicatissima della propria storia recente tra vicende societarie, una stagione difficile da rimettere in carreggiata ed una finestra di mercato in chiusura. Le incognite sono molte, ma ciò che è certo è che per la prossima estate servirà almeno un nuovo terzino destro

Momentaccio per la Juventus che si ritrova sia a fronteggiare le questioni legate alla società, con annessa penalizzazione incassata ed altri sviluppi da chiarire, che una stagione poco redditizia sul campo. I risultati tardano ad arrivare dopo la fase positiva a cavallo tra la fine del 2022 e l’inizio del nuovo anno.

Dal ko contro il Napoli le cose sono precipitate: la penalizzazione di 15 punti in classifica, che ha ridimensionato gli obiettivi, e poi il pari con l’Atalanta e la sconfitta interna per mano del Monza nella giornata di ieri. Allegri e i suoi ragazzi dovranno trovare la formula giusta per ripartire, senza dimenticare i cambiamenti che sta apportando questo finale di calciomercato estivo. Via McKennie in direzione Leeds ma senza un sostituto tra centrocampo e fascia destra. Discorsi, quelli relativi ad un nuovo laterale, rinviati alla prossima estate quando sarà tra i principali obiettivi.

Calciomercato Juventus, Wan Bissaka idea a destra per l’estate: concorrenza con Dalot

La necessità di rinnovare la fascia destra è tra le poche certezze di una Juventus che fino al termine dell’attuale annata dovrà comunque provare a cambiare marcia per limitare i danni.

Sarà poi tempo di ricostruire anche in base a quali saranno obiettivi e necessità. In vista della prossima sessione estiva, nel ruolo di terzino destro, una chance intrigante potrebbe anche essere rappresentata da Aaron Wan Bissaka. L’inglese ha giocato poco e solamente nell’ultimo periodo, da quando è diventato titolare al posto dell’infortunato Dalot. Sta dimostrando di essere un laterale di valore, anche se col ritorno del portoghese poi scatterebbe di nuovo un dualismo che potrebbe vederlo perdente. Con un contratto non lunghissimo, in scadenza 2024 con opzione annuale per il Manchester United, e la concorrenza di Dalot, Wan Bissaka potrebbe anche pensare ad una nuova avventura estiva. La Juve ne avrebbe bisogno ma solo a determinate condizioni economiche.