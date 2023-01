120 milioni e addio Osimhen: il Napoli ora trema

Il calciomercato di riparazione sta giungendo alla conclusione, e le società sono costantemente al lavoro per cercare di piazzare gli ultimi colpi.

Oltre alla sessione attuale, però, ci sono club già proiettati al prossimo mercato estivo in vista della prossima stagione. Tra le società più attive in questo senso troviamo il Bayern Monaco, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa di Nagelsmann. Il reparto che i bavaresi intendono rinforzare è l’attacco, con l’obiettivo principale che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza tedesca.

Il Bayern Monaco piomba su Osimhen: obiettivo concreto per l’estate

Come detto, il Bayern Monaco è già al lavoro per il mercato estivo in vista della prossima stagione, con il primo grande obiettivo per l’attacco che è già stato individuato dalla dirigenza.

Stiamo ovviamente parlando di Victor Osimhen, attaccante classe 1998 del Napoli. Il nigeriano si sta rendendo protagonista di una stagione a dir poco straordinaria, che lo ha visto realizzare 15 reti e servire 4 assist in 20 partite disputate. Questa grande prima parte di stagione non è passata inosservata agli occhi dei grandi club, che in estate sono pronti a fare follie pur di strapparlo al club di De Laurentiis. Il presidente degli azzurri, però, per privarsi del proprio bomber chiederà almeno 120 milioni di euro. Cifra molto alta, che il Bayern però potrebbe offrire pur di aggiungerlo alla propria rosa e regalarlo al tecnico. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con il Napoli che potrebbe vedersi strappare il proprio bomber.