Tutti prosciolti, la Juve spera: scenario clamoroso

Oggi la Juventus conoscerà le motivazioni del meno 15 inflitto in campionato, ma i bianconeri ci sperano ancora: possono essere prosciolti

Ancora una sconfitta per la compagine guidata da Massimiliano Allegri. Momento buio per la Juventus sia per le dinamiche di campo che soprattutto per quelle a livello giudiziario. Per il caso plusvalenze è arrivato il meno 15 inflitto in classifica, ma oggi si conosceranno i motivi della sanzione.

Come svelato dall’edizione odierna di “Tuttosport”, la società torinese potrà conoscere nel dettaglio tutti i motivi del -15. Inoltre, la Juventus già ha comunicato che penserà al ricorso rivolgendosi al Collegio di Garanzia dello Sport per capire o meno se ci siano i margini per una revocazione. Come si legge sulle pagine del quotidiano sportivo, la dirigenza bianconera cercherà di far leva sul “mancato rispetto di tempistiche e iter processuale da parte della Procura”. Potrebbero così arrivare vari scenari: da una parte la conferma del meno 15 in classifica oppure se il Collegio trovasse dei difetti di legittimità, la Corte potrebbe annullare la sentenza con tutti che saranno prosciolti. In questi mesi la Juventus dovrà così collezionare numerose vittorie per risalire velocemente in classifica, ma al momento la squadra guidata da Allegri sta continuando a perdere punti importanti. Ancora una sconfitta in Serie A, questa volta contro il Monza, con i calciatori che sembrano svagati e senza idee.

Juventus, la rivoluzione di Allegri

Per i prossimi mesi l’allenatore livornese cercherà di inserire dal primo minuto Pogba, Chiesa, Di Maria e Vlahovic tutti insieme. I top player sono rimasti fuori per diverso tempo a causa di numerosi infortuni, ma ora Allegri spera così di utilizzarli nella seconda parte di stagione per essere ancora protagonisti in Europa League.

Le prossime settimane saranno così decisive in casa Juventus con le varie vicende giudiziarie da monitorare attentamente. La Juventus spera di essere prosciolta per il caso plusvalenze cercando di lottare per la qualificazione alla prossima Champions, ma il percorso è ancora lungo.