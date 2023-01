Skriniar come Icardi: “I santi non esistono”

Milan Skriniar avrebbe già firmato il suo nuovo contratto con il Psg: ora bisognerà capire solo quando andrà via. Può restare fino al termine della stagione

Un addio già nell’aria con la firma già avvenuta da parte del difensore slovacco Milan Skriniar. Il suo contratto è in scadenza con l’Inter nel giugno 2023 ed ora si è già accordato con un nuovo club, il PSG, che ha provato già ad acquistarlo nella scorsa estate senza ottenere risultati. L’Inter ha provato così anche a proporgli un rinnovo importante, ma la sua scelta è stata quella di provare una nuova avventura suggestiva.

Lo stesso club parigino avrebbe provato già a strapparlo negli ultimi giorni di gennaio, ma il suo trasferimento sarà possibile soltanto in estate a parametro zero. Così il giornalista de “La Repubblica”, Franco Vanni, ha voluto così paragonare la situazione di Skriniar con quella di Icardi: “Estate 2019. Il perfido Icardi prolunga il contratto con l’Inter prima di andare in prestito al Psg, di modo che l’Inter possa monetizzare la sua cessione. Ma l’idolo del pubblico è Skriniar, che ha firmato il rinnovo fino al 2023 “da solo, senza procuratore”. Come passa il tempo”. Poi ha voluto sottolineare un aspetto importante: “Ps. Non è una tardiva difesa a Icardi, che nei suoi ultimi due anni all’Inter sbaglió praticamente tutto (dal “ginocchio” alle dichiarazioni in tv della moglie) ma fa capire come sono cambiati i tempi. I santi non esistono. O forse ce ne sono giusto un paio, tipo Dimarco e Tonali“.

Inter, ora serve il sostituto di Skriniar

La società nerazzurra sarebbe già al lavoro per individuare il sostituto di Milan Skriniar: piace Merih Demiral, ora all’Atalanta con il suo passato alla Juventus. Perfetto per la difesa a tre di Inzaghi, è molto rapido e bravo di testa. Un idea suggestiva da mettere in atto nei prossimi mesi per provare l’assalto definitivo.

Skriniar resterà così fino al termine della stagione mostrando la sua professionalità messa in circolo in queste stagioni in maglia nerazzurra. In estate sarà addio con la sua nuova avventura al PSG che già lo sta aspettando.