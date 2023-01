Non solo Skriniar: rivoluzione totale per l’Inter

Il centrale slovacco potrebbe non essere l’unico difensore a lasciare il sodalizio nerazzurro la prossima estate, così Inzaghi potrebbe ritrovarsi con un reparto arretrato completamente da rifare per l’avvento della nuova stagione

Sono ore di trepidante attesa quelle che restano alla chiusura ufficiale dei battenti della sessione invernale di calciomercato, soprattutto in casa Inter. Il club nerazzurro deve infatti capire se il proprio difensore centrale, Milan Skriniar, lascerà o meno da subito Milano per far vela verso Parigi, dove ad aspettarlo c’è Christophe Galtier e il resto della ciurma del PSG.

Secondo gli ultimi aggiornamenti, però, il centrale slovacco potrebbe salutare Simone Inzaghi soltanto la prossima estate. Dalla dirigenza parigina non è stata ancora lanciata la contromossa tanto attesa dall’Inter sulla cessione anticipata del cartellino, pertanto si presume che possano accontentarsi di chiudere la trattativa direttamente con Skriniar per il trasferimento a parametro zero la prossima estate. Il calciatore potrebbe però non essere il solo a lasciare il tecnico piacentino a mani vuote nel reparto difensivo. C’è infatti da capire se l’altro centrale Stefan de Vrij accetterà o meno la proposta di rinnovo di contratto lanciata in extremis.

Calciomercato, dubbi su de Vrij e Acerbi: nodo difesa per Inzaghi

L’olandese sa di trovarsi di fronte ad un bivio importante. Permanenza vorrebbe dire accontentarsi di un’offerta al ribasso, conservando però il proprio status negli schemi di Inzaghi. Al contrario, una nuova esperienza altrove sarebbe soltanto piena di dubbi. Vero è che l’Inter dovrà fare in fretta, altrimenti ci sarà da rivoluzionare buona parte della rosa.

Come noto, anche Danilo D’Ambrosio lascerà la maglia nerazzurra e il solo Alessandro Bastoni fungerebbe da conferma certa. Anche la situazione di Francesco Acerbi è tutta da definire, sulla base delle condizioni che verranno dettate dalla Lazio proprietaria del cartellino.