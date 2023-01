Colpo da novanta per la Juve: ma serve la Champions

Il calciomercato invernale si avvia alla conclusione, con le società che stanno lavorando costantemente per chiudere le ultime operazioni.

Oltre all’attuale sessione, però, ci sono club che sono già proiettate al futuro in vista della prossima stagione. Tra queste società troviamo la Juventus, che sta già programmando il mercato estivo. Ovviamente molto dipenderà dalla partecipazione alla prossima Champions League, che potrebbe cambiare le strategie sul mercato. Il reparto che la dirigenza vuole rimpolpare è il centrocampo, con il grande obiettivo che sembra essere già stato individuato dalla dirigenza.

La Juventus guarda in Premier: occhi su Mac Allister

Stiamo parlando di Alexis Mac Allister, centrocampista del Brighton e della nazionale argentina con cui ha vinto la coppa del mondo da protagonista. Ovviamente tutto dipenderà dalla partecipazione alla prossima Champions League, che ad oggi appare difficile. Qualora la vecchia signora dovesse prendere parte alla più grande competizione europea, tenterebbe l’assalto al centrocampista di De Zerbi. La Juventus, per cercare di agevolare la trattativa, potrebbe pensare di inserire nell’affare il cartellino di Moise Kean, ovviamente dopo averlo riscattato dall’Everton. Per strapparlo agli inglesi il club bianconero dovrà mettere sul piatto un’offerta importante, oltre al cartellino del nazionale azzurro. Il calciomercato del futuro è già pronto ad entrare nel vivo, con la Juventus che spera di viverlo da protagonista.