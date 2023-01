“Juventus in Serie B”: l’indiscrezione fa paura ai bianconeri

La Juventus torna a tremare e, in tal senso, arrivano pessime notizie: l’ombra della Serie B, con una penalizzazione clamorosa

La stagione della Juventus è stata, fino a questo momento, decisamente tribolata. L’inizio stentato, la rimonta fino al secondo posto e poi una penalizzazione che ha tagliato le gambe alla squadra allenata da Massimiliano Allegri.

Adesso, però, la situazione a riguardo sembrerebbe poter complicarsi e da questo punto di vista saranno caldissime le settimane che verranno e che disegneranno il quadro definitivo della Juventus. Il quotidiano ‘Libero’ questa mattina fa il punto sulla situazione, delicatissima, in casa Juventus. I bianconeri, reduci dalla penalizzazione di ben 15 punti per le plusvalenze fittizie, dovranno fare i conti anche con la pena che arriverà per gli accordi privati stipulati dai calciatori, riguardo ai pagamenti degli stipendi, durante l’emergenza Covid. Un momento difficile per il club torinese che, dunque, proverà a chiudere al meglio l’attuale stagione per poi fare i conti con gli strascichi dell”Inchiesta Prisma’. Il quotidiano riporta le dichiarazioni del magistrato Antonio Rinaudio che ha sostenuto come “I bilanci della Juventus non sono affidabili“. Un’affermazione che fa tremare il club piemontese visto che, da questo punto di vista, le conseguenze sarebbero catastrofiche. Dalla radiazione dei suoi dirigenti all’esclusione dai campionati.

Caos Juve: così può andare in Serie B

Oltre a sanzioni che rischiano di gravare in modo allucinante sul futuro economico della Juventus. Non sono escluse pene pecuniarie che possano toccare i 150 milioni di euro.

Uno scenario quasi apocalittico, difficile che tutto vada in questo modo anche se la possibilità c’è eccome. Dipenderà tutto dai giudici: se le vicende in questione verranno piazzate in un quadro più ampio, ‘Libero’ sostiene come lo spettro di una nuova retrocessione in Serie B sarebbe molto concreto. Nelle 14mila pagine che compongono l’Inchiesta Prisma, la parte riguardante le manovre stipendi è particolarmente pericolosa per la Juventus, che riguardano l’attendibilità dei bilanci ed la possibilità di illeciti sportivi.