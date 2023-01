Pioli ‘esonerato’: già scelto il nuovo allenatore del Milan

La clamorosa sconfitta interna contro il Sassuolo fa vacillare la panchina del tecnico rossonero: spuntano sostituti inaspettati

Qualche maligno ha già coniato il nuovo tormentone: da ‘Pioli is on fire‘ a ‘Pioli is fired‘. Che tradotto vuol dire ‘licenziato’. La crisi della squadra rossonera, incredibile nelle sue proporozioni e nell’apparente irrevrsibilità, ha intamto prodotto un effetto che nessuno si sarebbe mai immaginato. Stefano Pioli è contestato. Stefano Pioli è in discussione presso la tifoseria del Milan.

Anche su Twitter, da sempre termometro dell’umore della piazza, è tornato di tendenza il famoso, sebbene assente da moltissimo tempo, hashtag #Pioliout. Coniato dopo la famosa disfatta di Bergamo del dicembre 2019, quando il Milan ne prese 5 dall’Atalanta, la contestazione dell’epoca segnò la rinascita di quella squadra. Da lì, proprio da una fragorosa sconfitta, nacque il progetto vincente del Milan, arrivato a vincere lo scudetto forse prima del previsto. Oggi, fine gennaio 2023, Pioli è tornato sul banco degli imputati.

Pioli in discussione: i tifosi votano Gattuso

Approfittando della recentissima separazione consensuale tra il Valencia e Rino Gattuso, il nome di Ringhio è salito clamorosamente alla ribalta come nome papabile per la panchina del Diavolo. La volontà di almeno una fetta del tifo rossonero è ben rappresentata dai seguenti tweet, che stanno popolando il social.

Da noi non si può fare?

In questo momento forse, potrebbero andare bene anche Rino #PioliOut https://t.co/Ax9SWgyM2q — Loris 🇮🇹 (@Berlorsconi) January 30, 2023

#pioliout

Rino con una squadra MOOOLTO più scarsa e’ arrivato a 1 punti dalla champions

Me lo riprendo volentieri #gattuso pic.twitter.com/ONS96ADoxd — Zapata97 (@Zapata97bis) January 30, 2023

E all’improvviso trova una possibile risposta la domanda: “Ok, Pioli out, ma chi prenderebbero al suo posto?”. #Milan https://t.co/6UIyAkD3nD — Giuseppe Pastore (@gippu1) January 30, 2023

L’ultima volta che ci fu #Milan #Tottenham in #ChampionsLeague ❗️

Ah anche quello era un ottavo di finale🧐

Tra 15 giorni i due club si affronteranno di nuovo e la panchina di #Pioli è in discussione come non mai, si potrebbe chiudere un cerchio?🔴⚫️#Gattuso pic.twitter.com/vAzZtbsf8T — Jorgji D Gagu (@JorgjiG) January 30, 2023