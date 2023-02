Blitz e addio Serie A: farà coppia con Icardi

Il calciomercato di riparazione si è concluso nei maggiori campionati europei, mentre in altri paesi c’è’ ancora tempo per operare.

Tra i paesi in cui è ancora possibile operare troviamo la Turchia, visto che il mercato chiuderà l’8 febbraio. Tra le squadre più attive troviamo c’è il Galatasaray, che ha tutta l’intenzione di rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Okan Buruk. Il reparto che il club turco intende rinforzare è l’attacco, e sta cercando il giusto profilo da affiancare a Mauro Icardi. A tal proposito, l’obiettivo principale sembra essere stato individuato dalla dirigenza turca.

Il Galatasary guarda in Italia per rinforzare l’attacco: occhi su Jovic

Come detto, in Turchia le società possono ancora operare per rinforzare la propria rosa, e il club maggiormente attivo in questo senso è il Galatasaray.

Il club giallorosso intende rinforzare l’attacco, e sta cercando la pedina giusta da affiancare all’ex capitano nerazzurro. Stando a quanto riporta il portale fichajes.net, il nome individuato dalla dirigenza è quello di Luka Jovic, serbo classe 1997 della Fiorentina. Il calciatore, arrivato in prestito dal Real Madrid, non sta disputando una grandissima stagione con la viola, visto che ha messo a segno solamente 7 reti in 27 partite disputate tra campionato e coppa. Proprio per questo, la Fiorentina sembrerebbe disposta a lasciarlo andare, mettendo fine ad una storia nata solamente 7 mesi fa. La carriera di Luka Jovic, quindi, potrebbe a breve proseguire in Turchia.