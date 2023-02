Offerta e contropartita a giugno: ansia Inter per Lautaro

Il centravanti nerazzurro potrebbe lasciare l’Inter a fronte di un’offerta cash e contropartita da parte del club spagnolo che tanto lo apprezza, tutto dipenderà dalla volontà dei nerazzurri di annettere un nuovo centravanti alle dipendenze di Simone Inzaghi

Lautaro Martinez è tornato dal Campionato del Mondo in Qatar non tanto come protagonista, ma con una voglia matta di dire la sua anche in campionato. E infatti, dopo qualche giornata in prima fila, ha dato sfoggio di tutte le sue qualità riprendendosi l’Inter da vero trascinatore.

Su di lui anche il tecnico Simone Inzaghi ripone le più rosee speranze per il futuro, visto che l’altro compagno di reparto Romelu Lukaku non è ancora pervenuto come ci si era aspettato. Sul mercato, però, tutto piò succedere. Il suo profilo piace molto all’estero, con diversi club di Premier League pronti a darsi battaglia la prossima estate per strapparlo dall’Inter alle condizioni migliori. Non meno di 80 milioni di euro, in ogni caso, per venire incontro alle richieste della dirigenza nerazzurra. Nelle ultime ore tuttavia sarebbe rispuntata anche una vecchia pretendente, alle prese con una piccola rivoluzione che dovrà necessariamente riportarla ai vertici del campionato spagnolo.

Calciomercato, ritorno di fiamma in Spagna per Lautaro

L’Atletico Madrid potrebbe perdere il suo Diego Simeone, ma nel caso in cui il tecnico argentino dovesse restare sicuramente punterà su Lautaro Martinez come primo rinforzo utile per la stagione successiva. Tra i due connazionali c’è sana alchimia e la via del trasferimento potrebbe diventare davvero agevole per la dirigenza madrilena se, oltre all’offerta cash, dovesse essere presentata anche sul tavolo di Giuseppe Marotta la carta Alvaro Morata.

Il centravanti spagnolo è da qualche tempo a corto di opzioni per il futuro, dopo esser stato malamente rispedito al mittente dalla Juventus lo scorso anno. In questo scenario però l’Inter potrebbe essere riluttante alla partenza di Lautaro, perché preferirebbe vendere il suo cartellino per una cifra complessiva che non include contropartite tecniche. La carta Morata, dunque, potrebbe non servire affatto.