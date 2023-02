Intreccio con Chiesa: la Juve ripensa all’erede

La Juventus può già pianificare l’assalto all’erede di Federico Chiesa: l’intreccio con due top club è clamoroso

Non sono state settimane semplici quelle vissute dalla Juventus, dentro e fuori dal campo. La penalizzazione di 15 punti per le plusvalenze fittizie ha compromesso una rimonta che aveva portato la squadra di Allegri addirittura al secondo posto.

Adesso, in attesa di comprendere gli eventuali sviluppi dell’inchiesta riguardante le manovre stipendi ed eventuali pene alla ‘Vecchia Signora’, la dirigenza bianconera sta già pianificando le prossime mosse da mettere in atto nella prossima sessione di calciomercato. Quella di gennaio non ha chiaramente riservato colpi di scena: l’attenzione è ora tutta rivolta a quella che sarà la prossima annata calcistica. Ed un nome su tutti rischia, un pò a sorpresa, di cambiare aria. Federico Chiesa, gioiello che la Juventus ha aspettato a lungo dopo il grave infortunio e che adesso potrebbe finire in un intreccio internazionale tra top club. Il giocatore, accostato con insistenza alla Premier League l’anno scorso, potrebbe finire in Spagna. Perchè il Real Madrid potrebbe perdere Vinicius, in scadenza nel 2024 e finito nel mirino del PSG. E Florentino Perez avrebbe messo in cima alla lista proprio l’esterno campione d’Europa, tra i preferiti di Ancelotti. E, dunque, l’incastro tra Vinicius e Chiesa porterebbe la ‘Vecchia Signora’ a cercare un degno erede per rinforzare l’attaco.

Chiesa al Real: la Juve pesca in Spagna

Al netto di eventuali stangate dovute all’Inchiesta Prisma (da un’ulteriore penalizzazione alla catastrofica ipotesi retrocessione) la pista che può tornare ad infiammarsi per il prossimo giugno porta ancora una volta nella Liga spagnola.

Si tratta di Ferran Torres, ormai relegato a riserva da Xavi e reduce da 988′ in campo in questa prima parte di stagione con il Barcellona. L’ex Manchester City si sposerebbe alla perfezione nel gioco di Allegri, cogliendo l’occasione di portarlo a Torino durante l’estate.