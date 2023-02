Ancelotti rimpiazza Benzema: Osimhen o Vlahovic, scelta fatta

Il Real Madrid potrebbe perdere in estate l’attaccante francese, Karim Benzema, pronto per una nuova avventura. Assalto di Ancelotti per i goleador della Serie A

Novità importanti per quanto riguarda il futuro dei top player della Serie A. Con Karim Benzema, voglioso di una nuova avventura alternativa, il Real Madrid vorrebbe così anticipare il colpo in attacco. Il centravanti francese, ormai simbolo dei blancos, potrebbe anche pensare di raggiungere Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita per voltare completamente pagina per gli ultimi anni di carriera.

Idee suggestive così in ottica futura con il Real Madrid che avrebbe messo già nel mirino il possibile sostituto di Benzema. Da una parte ci sarebbe l’attaccante nigeriano del Napoli, Victor Osimhen, attualmente capocannoniere della Serie A. Nel corso degli anni è migliorato sotto ogni punto di vista diventando una furia implacabile in area di rigore avversaria. Una spina nel fianco costante per i difensori che non riescono più a fermarlo nemmeno con le brutte maniere. Una gazzella furiosa capace ormai di segnare in tutti i modi cambiando velocemente pagina e facendo ricredere anche i più scettici che non credevano nelle sue qualità. Già in estate il Napoli ha dovuto respingere il forte interessamento del Manchester United, ma ora in estate sarà difficile per il presidente De Laurentiis.

Real Madrid, l’altro profilo interessante è Vlahovic

Il Real Madrid avrebbe pensato anche all’attaccante serbo, Dusan Vlahovic, che è stato fermo per tanti mesi in questa stagione a causa della pubalgia che lo martella ancora. In questo modo i blancos potrebbe mettere a segno un colpo suggestivo in attacco prelevando tra i migliori bomber in circolazione.

La voglia di rivalsa dell’ex Fiorentina è davvero tanta. A partire da febbraio Allegri lo inserirà nuovamente dal primo minuto anche visto l’infortunio muscolare rimediato da Arek Milik. Novità importanti in casa Real Madrid che potrebbero fare i conti con l’addio di Karim Benzema: lo sguardo è sempre proiettato alla Serie A.