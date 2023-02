Botta e risposta su Leao: arriva la smentita ufficiale

Quello relativo al rinnovo di Rafael Leao è certamente il tema più spinoso in casa Milan: botta e risposta di fuoco, c’è l’annuncio ufficiale

Stefano Pioli sta vivendo probabilmente il momento peggiore da quando siede sulla panchina del Milan. È un periodo davvero delicato da gestire, anche per le continue voci inerenti al rinnovo del suo attaccante Rafael Leao, il cui contratto è in scadenza giugno 2024.

Nelle scorse ore il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Carlo Laudisa, si è espresso sull’intricata vicenda parlando di rottura totale tra le parti in gioco e di scintille col direttore dell’area tecnica Paolo Maldini. Il collega quest’oggi è intervenuto a ‘Calciomercato.it‘ sul canale Twitch di Tv Play, approfondendo ulteriormente quanto da lui scritto: “I contatti in queste settimane sono stati improduttivi. I tre macigni per il rinnovo di cui ho parlato nei due articoli sono legati intanto alla clausola, che la famiglia di Leao vuole dimezzare portandola a 80 milioni circa. Dopodiché c’è il problema dei 19 milioni da dare allo Sporting e l’entourage del calciatore vuole che sia il club a pagare. Ma il Milan parteciperebbe con un anticipo rispetto all’aumento dell’ingaggio fino ai 7 milioni proposti. Con questi presupposti il dialogo si è fatalmente interrotto“.

Milan, rinnovo Leao: interviene l’avvocato del portoghese

Da poco, però, è arrivata la smentita da parte di Ted Dimvula, l’avvocato di Leao. Il legate ha parlato duramente ai microfoni di ‘Sky Sport’ in merito alle voci circolate nell’ultimo periodo sul proprio assistito: “Da diverse settimane stiamo assistendo ad un aumento di notizie false e fuorvianti riguardanti Rafael Leao“.

Dimvula continua: “Sono informazioni diffamatorie, che hanno un solo scopo: paralizzare il dialogo cordiale e professionale che abbiamo con la dirigenza del Milan per il rinnovo del contratto di Leao. Neghiamo ogni desiderio da parte di Leao e/o del suo entourage di abbassare la clausola rescissoria per rendere più semplice una cessione del calciatore durante la prossima estate“.