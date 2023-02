Caso Zaniolo 💥, spunta una destinazione a sorpresa 👀

Nicolò Zaniolo è rimasto alla Roma e, almeno per il momento, proseguirà da separato in casa. Spunta una destinazione a sorpresa

Nicolò Zaniolo resta a Roma. Sono sfumati tutti i possibili trasferimenti per il separato in casa giallorossa, il suo futuro sarà deciso dal prossimo giugno.

“Non ho problemi di rispondere a domande su Zaniolo, ma ormai tutti hanno capito bene quello che è successo. Nicolò ha chiesto alla società di andare via, noi abbiamo provato in tutti i modi a trovare una soluzione con il suo procuratore. Non siamo una società che può avere il ‘no’ di Zaniolo e poi prendere altri giocatori”. Negli scorsi giorni Tiago Pinto non ha nascosto il fastidio della società per il rifiuto del giocatore al Bournemouth. Anche Mourinho ha ‘fatto fuori’ l’esterno classe 1999 dalla “famiglia”: “L’infortunio di Abraham non ci spingerà a riportare Zaniolo al centro della Roma. Non so se lo stop di Abraham e quello di Matic sono affaticamenti o infortuni. Indipendentemente da questo, io voglio gente così, gente che vuole giocare nella Roma, lottare per questa rosa. Se non stai bene nella famiglia, devi trovare una soluzione e andartene. La famiglia è per gente che vuole stare con la famiglia”.

Calciomercato Roma, ipotesi Fiorentina per Zaniolo: i dettagli

Nella prossima estate per Zaniolo potrebbe spuntare anche l’ipotesi Fiorentina. Il Milan si è già defilato a gennaio, la Juventus è sempre più sullo sfondo, così Barone e Commisso potrebbero fare un tentativo per portare il giocatore a Firenze.

Zaniolo vuole restare in Serie A e la Fiorentina rappresenterebbe un’importante occasione per il rilancio. Anche la Nazionale di Mancini è sempre più lontana e, in maglia viola, l’esterno avrebbe l’occasione di tornare protagonista. In ogni caso, la Roma non cambia posizione: il giocatore lascerà la capitale solo a titolo definitivo e per una cifra di almeno 25-30 milioni di euro.