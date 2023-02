Ora è UFFICIALE: rinnova con l’Inter

L’operazione era già nell’aria, infine il calciatore ha raggiunto l’accordo con l’Inter dopo qualche settimana di colloqui con la dirigenza subito dopo la grande prestazione contro l’Atalanta in Coppa Italia

Dopo esser stato vero protagonista in qualità di match winner della partita contro l’Atalanta, valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, la dirigenza dell’Inter non ha atteso un secondo di più per siglare il patto di rinnovo di contratto.

Non che fosse una novità, considerato che Giuseppe Marotta stava lavorando a questa operazione di pari passo a quella relativa ai rinnovi di Milan Skriniar (poi sfumato), Stefan de Vrij e Edin Dzeko. È dunque giunto il momento di Matteo Darmian. L’esterno destro ex Torino, Manchester United e Parma ha deciso di sposare la causa nerazzurra per un altra annata ancora, fino a giugno 2024.

Calciomercato, Darmian rinnova con l’Inter

A seguire le parole presenti nel comunicato ufficiale diramato dal club sui propri canali web: “FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto del giocatore Matteo Darmian: il difensore classe 1989 sarà nerazzurro fino al 30 giugno 2024“.

Il calciatore era giunto sulla sponda nerazzurra di Milano nell’ormai lontano 2020 come elemento di rinforzo della corsia destra, ma nel corso delle due stagioni disputate ha rappresentato più di un semplice elemento turnover. Soprattutto sotto la guida di Inzaghi ha tirato fuori il meglio di sé, rappresentando una validissima alternativa al collega di reparto Denzel Dumfries.