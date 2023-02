Giroud tra rinnovo e addio: sostituto nerazzurro per il Milan

Il calciomercato invernale è giunto al termine, con le società che ora possono pensare al proseguo della stagione.

Il calciomercato di riparazione ha ufficialmente chiuso i battenti, con le società che sono riuscite a mettere a segno gli ultimi colpi per rinforzare la propria rosa.

Oltre alla sessione appena conclusa, però, c’è quella della prossima estate in vista della prossima stagione che sembra già entrare nel vivo. Una delle società più attive in questo senso è il Milan, che ha intenzione di rinforzare la rosa di mister Pioli in estate. Il reparto che i rossoneri intendono rinforzare è l’attacco, sopratutto qualora non dovesse arrivare il rinnovo di Giroud che, ricordiamo, vedrà scadere il proprio contratto a giugno. In caso il francese salutasse ufficialmente, la dirigenza rossonera sembrerebbe aver già individuato il sostituto.

Il Milan pensa al dopo Giroud: occhi su Zapata

Come detto, il Milan sta già pensando al mercato estivo, specialmente per quanto riguarda il reparto avanzato. La dirigenza, infatti, sembra aver individuato il nuovo bomber da regalare a Pioli.

Stiamo ovviamente parlando di Duvan Zapata, colombiano classe 1991 dell’Atalanta. I rossoneri, infatti, sono alle prese con il rinnovo di Giroud che non sembra sbloccarsi, e proprio per questo starebbero già valutando i possibili sostituti. Il profilo che più intriga società e allenatore è quello del 91 nerazzurro, che l’Atalanta potrebbe cedere per circa 10/15 milioni di euro vista la scadenza del contratto fissata per il 2024. Zapata, complici anche gli infortuni, non sta vivendo una grandissima stagione, e potrebbe prendere in considerazione l’idea di lasciare Bergamo per provare a rilanciarsi definitivamente. Nonostante ci sia una seconda parte di stagione da disputare, il mercato del futuro sembra già entrare nel vivo, con il Milan che potrebbe aver individuato l’erede del bomber francese.